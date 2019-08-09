Регулярно освистываемого главу Архангельской области поблагодарил Медведев На официальном портале правовой информации появилась благодарность премьер-министра Дмитрия Медведева в адрес стремительно теряющего популярность губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Хвалит премьер чиновника за "многолетнюю плодотворную деятельность и трудовые успехи". На последних городских праздниках Орлова освистывают целой толпой за его более чем спокойное отношение к скандальному строящемуся экотехнопарку на станции Шиес, куда планируют свозить московский мусор. Авторитета в глазах местных граждан ему явно не добавило и его последнее интервью порталу 29.ru, в котором он высказался против проведения региональных референдумов по общественно важным вопросам и объявил более приоритетным мнение строителей мусорного полигона. Орлов также публично называл экоактивистов "шелупонью". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен