Ходорковский: Власть делает протест модным

Политический эмигрант, бизнесмен Михаил Ходорковский отметил мужественную и честную, на его взгляд, позицию некоторых музыкантов, которые отказались выступать на организованном на скорую руку московской мэрией фестивале "Шашлык Live", проходившем в день несанкционированных уличных протестов 3 августа. Таким образом, счел он, употребив около десяти раз слово "дерьмо", власть сама плодит недовольных горожан - даже среди тех, кто раньше всегда был аполитичен.

"Так расширяется база протеста, так возникает мода на него, а там, где мода, там молодежь и массовость. Власти не оставили возможности многим публичным людям быть нейтральными, и они сделали свой выбор - не в польщу власти. <...> Сентябрь обещает быть очень и очень нескучным, в стране началась революция", - заявил он на авторском YouTube-канале.

Среди отказавшихся петь в день избиения москвичей в центре города - группы "Несчастный случай" и "Ногу свело". 3 августа задержали больше 800 человек за то, что они вышли с требованием допустить до выборов в Мосгордуму кандидатов, за которых они оставляли свои подписи в ходе избирательной кампании.