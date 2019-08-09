Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:32

Ходорковский: Власть делает протест модным

фото ЗакС политика Ходорковский: Власть делает протест модным

Политический эмигрант, бизнесмен Михаил Ходорковский отметил мужественную и честную, на его взгляд, позицию некоторых музыкантов, которые отказались выступать на организованном на скорую руку московской мэрией фестивале "Шашлык Live", проходившем в день несанкционированных уличных протестов 3 августа. Таким образом, счел он, употребив около десяти раз слово "дерьмо", власть сама плодит недовольных горожан - даже среди тех, кто раньше всегда был аполитичен.

"Так расширяется база протеста, так возникает мода на него, а там, где мода, там молодежь и массовость. Власти не оставили возможности многим публичным людям быть нейтральными, и они сделали свой выбор - не в польщу власти. <...> Сентябрь обещает быть очень и очень нескучным, в стране началась революция", - заявил он на авторском YouTube-канале.

Среди отказавшихся петь в день избиения москвичей в центре города - группы "Несчастный случай" и "Ногу свело". 3 августа задержали больше 800 человек за то, что они вышли с требованием допустить до выборов в Мосгордуму кандидатов, за которых они оставляли свои подписи в ходе избирательной кампании.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:54 Явлинский готов поручиться за всех арестованных по "делу 27 июля"

20:20 Милонов выделил Грязневич среди всех петербургских демократов

19:52 Издатель "Новой газеты": Охотятся не на митингующих, а на содержимое их смартфонов

19:32 Ходорковский: Власть делает протест модным

19:31 Муниципал: Единоросса в МО “Юго-Запад” хотят снять с выборов из-за ошибок в документах

19:18 В Петербурге на акцию против изменения климата пришли 50 активистов и сотни силовиков   1

19:16 Началось формирование УИКов для «дачных» участков Псковской области

18:58 Регулярно освистываемого главу Архангельской области поблагодарил Медведев   2

18:50 Следком грозится возбуждать уголовные дела в отношении участников "мирных прогулок"   5

18:35 В военкомате объяснили, каким образом повестка попала к журналистке Reuters   1

18:11 Жена Гудкова жалуется на садистов, мучающих политика   3

18:07 Муниципал: В Красном Селе кандидаты в мундепы и наблюдатели играют против избирателей

18:05 ЦИК отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы   4

17:48 Муниципал: КПРФ выступила за укрупнение петербургских муниципалитетов

17:40 Дача Ахматовой окончательно перешла в собственность Петербурга

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru