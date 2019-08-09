Издатель "Новой газеты": Охотятся не на митингующих, а на содержимое их смартфонов

Многолетний главный редактор, а ныне издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал о том, зачем московские власти грубо "прессуют" митингующих и зачем заводятся уголовные дела. Конечная цель, как стало ему известно, - не наказание и преподавание "уроков" нерадивой молодежи, а использование данных из их смартфонов. Открытие неприятно его поразило, чем он поделился в студии "Эха Москвы".

"Следственный комитет начинает гигантское, огромное, не знающее аналогов в современной России дело. Они незаконно изымают телефоны, незаконными методами давления добиваются от людей, которых незаконно привезли в ОВД, того, чтобы им открыли пароли от телефонов. Получается, что люди на митингах сами снимали записи, потом трясутся в автозаке, чтобы телефон не упал, а потом это готовое доказательство", - объяснил Муратов

Он добавил: полученные данные становятся доказательством того, что сами силовики хотят считать доказательством, а в самое последнее время им требуются свидетельства о некоем "заговоре" по свержению существующего строя.

По уголовному делу о якобы имевших место массовых беспорядках на улицах Москвы 27 июля задержали более десяти человек, некоторые из них уже коротают время в следственном изоляторе. Между тем акция за честные выборы, хоть и не будучи согласованной с мэрией, проходила со стороны граждан мирно и без оружия, что уже, по закону, не подпадает под статью УК о массовых беспорядках.