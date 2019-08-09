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20:20

Милонов выделил Грязневич среди всех петербургских демократов

фото ЗакС политика Милонов выделил Грязневич среди всех петербургских демократов

Сам того не желая и признавшись в этом нежелании, депутат Госдумы Виталий Милонов все же сделал публичный комплимент члену политического движения "Объединенные демократы" Наталье Грязневич, назвав ее самой интересной и смелой среди когорты петербургских представителей либерально-демократического фланга. Откровение прозвучало в его авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

"Я помню, как Наталья абсолютно безбоязненно приходила в парламент и говорила: "Вы, негодяи такие...", но при этом с уважением, без стеба, и мне очень нравилось. Вот это бесстрашный человек приходил, потому что ее коллеги, депутаты Заксобрания, они же все ссыкуны, они боятся за должности, ставки помощничков, машинки и зарплаты", - категорично "прошелся" по бывшим коллегам единоросс.

Петербургский ЗакС, в котором Милонов был депутатом с 2011 по 2016 годы, политик назвал своей альма-матер и местом, где работали великие люди. В пример он привел покойного экс-спикера Вадима Тюльпанова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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