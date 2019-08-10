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Новости

11:20

СМИ: При взрыве на военном полигоне в Поморье погибли пятеро работников "Росатома"

фото ЗакС политика СМИ: При взрыве на военном полигоне в Поморье погибли пятеро работников "Росатома"

В департаменте коммуникаций "Росатома" заявили, что при взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли пятеро сотрудников госкорпорации и ещё трое получили ранения разной степени тяжести, пишет ТАСС.

Между тем ранее Минобороны отчитывалось о гибели двоих работников, задействованных на объекте, и о госпитализации шестерых пострадавших.

Взрывы охватили полигон после испытания жидкостной реактивной двигательной установки "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания", делится посланием "Росатома" РБК.

Добавляется также, что "по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники „Росатома“ осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки".

Через некоторое время после взрыва в Минобороны известили, что радиационный фон после серии взрывов был в норме и вредных выбросов в атмосферу зафиксировано не было. В то же время на сайте администрации Северодвинска появилась новость о том, что экологи констатировали некоторое колебание радиационного фона. Позже сообщение удалили.

Согласно открытым данным, в районе Двинской губы близ поселка Ненокса располагается Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

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11:46    
Порядка нет совершенно в России! Кругом расхлябанность, безответственность, халатность и тд. Всё горит, всё тонет, всё взрывается...К примеру, доложили Президенту, Шойгу что пожар на складе боеприпасов под Ачинском полностью потушен...через сутки на этом же складе новые взрывы-новые жертвы...Ужас! Не могут россияне жить без чувства страха, кары за преступление, невыполнение должностных обязанностей и тд. Кто бы что не говорил, но крайне нужен НОВЫЙ Сталин, чтобы навести порядок в России и двинуться в развитии вперёд, обгоняя все страны мира!

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