СМИ: При взрыве на военном полигоне в Поморье погибли пятеро работников "Росатома"

В департаменте коммуникаций "Росатома" заявили, что при взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли пятеро сотрудников госкорпорации и ещё трое получили ранения разной степени тяжести, пишет ТАСС.

Между тем ранее Минобороны отчитывалось о гибели двоих работников, задействованных на объекте, и о госпитализации шестерых пострадавших.

Взрывы охватили полигон после испытания жидкостной реактивной двигательной установки "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания", делится посланием "Росатома" РБК.

Добавляется также, что "по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники „Росатома“ осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки".

Через некоторое время после взрыва в Минобороны известили, что радиационный фон после серии взрывов был в норме и вредных выбросов в атмосферу зафиксировано не было. В то же время на сайте администрации Северодвинска появилась новость о том, что экологи констатировали некоторое колебание радиационного фона. Позже сообщение удалили.

Согласно открытым данным, в районе Двинской губы близ поселка Ненокса располагается Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.