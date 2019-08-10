В штаб Любови Соболь ворвались с обысками силовики: её задержали

В штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь ворвались люди в масках; в помещениях, которые занимает офис, начались обыски, сообщила политик у себя в Twitter, добавив, что в связи с этим не сможет присутствовать на сегодняшнем митинге на проспекте Академика Сахарова.

"Обыск в Центре сбора подписей. На митинг я не доеду. Но вы знаете, что делать и без меня. Горжусь всеми, кто сегодня выйдет. Россия будет свободной! Допускай!", - написала она, после чего силовики повезли её в неизвестном направлении.