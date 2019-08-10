ОМОН выломал дверь в студию "Навальный LIVE"

В штаб-квартиру, где находится резервная студия канала "Навальный LIVE" вломились представители силовых структур: в помещениях на данный момент пребывают более десяти сотрудников и волонтеров.

После того, как ОМОНовцы выбили двери, они стали выхватывать у "навальнистов" мобильные телефоны, ноутбуки и прочую технику.

"ОМОН ищет Любовь Соболь в нашей резервной студии. При этом Любовь Соболь несколько минут назад задержали в Центре сбора подписей и уже везут в неизвестном направлении", - сообщили они.

Команда Навальный Live лежит лицом в пол в резервной студии

Куча людей в масках с автоматами pic.twitter.com/rVefQJaxQc — Ola Chesare (@olachesare) 10 августа 2019 г.

Обновлено: В студию не пускают адвоката.