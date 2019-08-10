Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:00

"Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы

фото ЗакС политика "Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы

Со сцены столичного митинга за свободные выборы выступили писательница Людмила Улицкая, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и оставшиеся на свободе незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

"Главный лозунг для меня лично „Отпускай!“" - заявил со сцены Смирнов.

Следом за ним демонстранты потребовали отставки действующего мэра Москвы Сергея Собянина, единогласно скандируя "Собянина - в отставку!". Аналогичной участи собравшиеся пожелали и главе Мосгоризбиркома Сергею Горбунову.

Между тем рядом с проспектом Сахарова всех, кто разворачивает плакаты, задерживают: "под раздачу" пока попали пятеро.

В Петербурге уже 20 человек попали в автозаки - многие с применением грубой силы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено

16:25 Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"

16:07 "Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек

15:55 "Руки прочь!": Полиция начала оцеплять проспект Сахарова; митинг согласован до 16:00

15:35 "Я устал от картин на наших улицах": Несмотря на помехи со звуком рэпер Face начал своё выступление

15:15 МВД насчитало 15 тысяч человек на митинге на проспекте Сахарова; "Белый счетчик" заявляет о 28 тысячах

14:40 Парфёнов: Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы. Приходит куда хочет, метелит кого хочет

14:23 "Допускай!": В Москве стартовал митинг за свободные выборы

14:15 ОМОН выломал дверь в студию "Навальный LIVE"

14:13 Полиция задерживает участников пикетов за честные выборы в Петербурге

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:53    
16:41 Песков официально в отпуске. А без него Путин не может на телевидении выступать. Друзья не разрешают.

16:41    
А есть ли в стране президент? Гарант Конституции трусливо прячется от народа. Или уже не гарант?
ОМОН избивает мирных граждан, а кремляди отмалчиваются и делают вид, что законы не нарушаются.
Позор!

16:01    
15:26 Когда после всех разгонов, задержаний, арестов и запугиваний, под цепи росгвардии выходит полсотни тысяч - тут другая социология. Вам, фашистским мразям, уже пора подумать о путях отхода. Можете поменяться квартирой с кем-то из мигрантов, как другим предлагаете. Всё шанс спрятаться, если что.

15:26    
Москва проигнорировала на 99,99% это сборище прозападных мразей! Россия готова предложить московским митингующим поменяться квартирами с пропиской! Согласны?

15:19    
Москва высказала своё отношение к попытке антиконституционного переворота. Теперь слово за Россией.

15:14    
ОПУСКАЙ прозападных тварей, никого не пропускай!!!!!!

15:08    
Освобождение политзаключённых - одно из главных требований москвичей актуальное для всей России.

15:08    
Не только Собянина. Всех начальников силовых ведомств которые устроили массовые беспорядки и заведомо ложные уголовные дела.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено

16:25 Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"

16:07 "Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек   3

15:55 "Руки прочь!": Полиция начала оцеплять проспект Сахарова; митинг согласован до 16:00   1

15:52 Число задержанных в Петербурге превысило 50 человек   2

15:35 "Я устал от картин на наших улицах": Несмотря на помехи со звуком рэпер Face начал своё выступление   2

15:16 На протестной акции в Петербурге распылили перцовый баллончик   7

15:15 МВД насчитало 15 тысяч человек на митинге на проспекте Сахарова; "Белый счетчик" заявляет о 28 тысячах   6

15:09 В Петербурге пытались задержать журналистку "Новой газеты" и фотографа "Коммерсанта"   4

15:00 "Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы   8

14:40 Парфёнов: Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы. Приходит куда хочет, метелит кого хочет   10

14:28 Глава штаба Навального в Петербурге задержан на выходе из дома. На Невском уже более 10 задержанных   4

14:23 "Допускай!": В Москве стартовал митинг за свободные выборы   10

14:15 ОМОН выломал дверь в студию "Навальный LIVE"   8

14:13 Полиция задерживает участников пикетов за честные выборы в Петербурге   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru