"Собянина в отставку!": Со сцены выступающие выражают недовольство нынешним мэром Москвы

Со сцены столичного митинга за свободные выборы выступили писательница Людмила Улицкая, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и оставшиеся на свободе незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

"Главный лозунг для меня лично „Отпускай!“" - заявил со сцены Смирнов.

Следом за ним демонстранты потребовали отставки действующего мэра Москвы Сергея Собянина, единогласно скандируя "Собянина - в отставку!". Аналогичной участи собравшиеся пожелали и главе Мосгоризбиркома Сергею Горбунову.

Между тем рядом с проспектом Сахарова всех, кто разворачивает плакаты, задерживают: "под раздачу" пока попали пятеро.

В Петербурге уже 20 человек попали в автозаки - многие с применением грубой силы.