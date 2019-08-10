"Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек

Согласно последним подсчетам "Белого счетчика", на огороженную территорию на проспекте Академика Сахарова, где сейчас проходит согласованный митинг за свободные и честные выборы, прошли 47,2 тысячи человек.

"Есть информация, что в некоторые моменты пускали группы участников с переулков", - уточнили статисты.

Между тем правоохранители стали оцеплять проспект перед входом на мероприятие и со стороны сцены, так как оно должно в скором времени завершиться.

В то же время на сцену вышла группа IC3PEAK, концерты которой неоднократно по политическим соображениям были отменены прошедшей зимой.