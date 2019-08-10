В России на акциях за честные выборы задержали более 70 человек; в Петербурге в автозак попала дама, читавшая Высоцкого

В то время как в столице завершился митинг за честные и свободные выборы, в ходе которого задержали всего 10 человек, на параллельно проходящей в это же время аналогичной, хоть и несанкционированной, мирной акции в Петербурге полицейские задержали почти 60 демонстрантов, извещает "ОВД-Инфо".

Всего на общероссийских акциях солидарности с Москвой в автозаки попали чуть более 70 человек.

У петербургского Гостиного двора до сих пор остаются люди, окруженные толпой из Росгвардии и ОМОН: правоохранители периодически выхватывают людей, стоящих с плакатами. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру некоторое время назад был грубо задержан, предположительно, несовершеннолетний юноша, которого с силой ударили о колонну.

Также с площади перед универмагом увели женщину за то, что она вслух читала стихи Владимира Высоцкого.

Ранее силовиков заинтересовала девушка, стоявшая с пустым листом бумаги. На смену ей пришел пожилой мужчина, поднявший над головой развернутую белую салфетку.

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