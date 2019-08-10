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Новости

18:25

За участие в акции за свободные выборы в Петербурге в автозаках оказались почти 80 человек

фото ЗакС политика За участие в акции за свободные выборы в Петербурге в автозаках оказались почти 80 человек

Некоторое время назад в Петербурге завершилась несанкционированная акция-пикет за честные выборы, собравшая порядка 300-400 человек.

За несколько часов до её начала к Гостиному двору подогнали автозаки ОМОН, автотранспорт Росгвардии, машины полиции. Вдоль них силовики растянули оцепление.

Практически сразу после старта акции были задержаны Павел Чупрунов, Евгений Мусин, активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева и другие. На выходе из дома задержали главу штаба Навального в Петербурге и кандидата в муниципальные депутаты Александра Шуршева.

После в автозаки попали и иные демонстранты, например, женщина, читавшая стихи Владимира Высоцкого, а также люди, случайно оказавшиеся у Гостиного двора.

Всего, по подсчетам "ОВД-Инфо", в городе на Неве были задержаны 78 человек (по состоянию на 18:05).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:05    
Путин уже давно не придаёт ни какого значения обнищанию народа, развалу экономики, коррупции  и беззаконию в стране.
 ИМПИЧМЕНТ.

20:03    
С мотоцикла иногда падают, лучше залечь на дно в Финском заливе и не всплывать.
Гарант Конституции снова обделался.

19:55    
18:47 Горбачёв, помнится, тоже в Крыму отдыхал, а в Москве в это время люди в форме туда-сюда бегали...

19:48    
Интересно почему до ее начала приехали. Их кто-то уведомил о пикете?

18:47    
Путин не придал НИКАКОГО(!!!!!!!!!!) внимания акциям прозападных бунтовщиков, так как сегодня был в Крыму на грандиозном байкшоу "Ночных волков" в Севастополе, приехав на него на отечественном мотоцикле "Урал"! В Крыму супер погода, теплейшее море, океан фруктов и вина! Все на отдых в Крым!!!

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21:44 Плакаты, задержания, рок-н-ролл: в Петербурге прошли пикеты за честные выборы

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