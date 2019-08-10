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18:45

В Москве протестующие пытаются укрыться от сотрудников ОМОН в храмах и отелях

фото ЗакС политика В Москве протестующие пытаются укрыться от сотрудников ОМОН в храмах и отелях

В центре Москвы, на подходах к администрации президента и прилегающих к ним почти целиком перекрытых улицах, столичные правоохранители стали жестко задерживать людей, решившихся на "мирную прогулку" к АП после митинга на проспекте Сахарова.

Как сообщают очевидцы в Twitter, демонстранты пытаются укрыться от силовиков во дворах, где их легко ловят. Группа людей попыталась спрятаться в отеле, который, пишет "Медиазона", принадлежит семье вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной. Оттуда их в итоге вытеснили и запихнули в автозаки.

Также многие, кто гулял в центре, попробовали укрыться от ОМОНовцев в близлежащих храмах. Попали ли туда бойцы с преступностью - неизвестно. Однако некоторых символично задерживали под колокольный звон.

Задержаны уже более 70 человек.

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22:17    
21-17 А будет ещё самосуд, потому что эти мрази надоели всей стране. И если ОМОН либеральничает, то мы не будем жалеть тварей. И дубинки ОМОНа покажутся тайским массажем. Продажные адвокаты не рискнут лезть защищать.

21:17    
Ну, что американские подстилки и жополизы? Дал вам русский ОМОН просраться! То-то ещё будет!

20:48    
20:37 Если тебя полгода будут содержать в СИЗО, то все твои необходимые расходы сильно сократятся.

20:37    
Большинство лидеров протестной оппозиции - неработающие, вот на что они живут, интересно?

20:25    
20:14 Не равняй всех по себе. Большей фашистской мерзости, чем ты, Саша, представить себе сложно.

20:14    
Пришедшие на митинг в Москве не НАРОД, а нелюди -гомосеки и наркоманы, впитавшие и насаждающие евромерзости в России!

20:10    
ОМОН давно уже не Отечество защищает, а кремлёвскую ОПГ от народа.
Позор!

20:09    
Если бы эти придурки в форме не бегали по улицам Москвы, народ бы тихо гулял по проспекту.
 А то устроили шоу на весь мир. Смешно. Позор ОМОН!
Браво москвичам, которые проявили гражданскую позицию и защитили  Конституционные права!

19:52    
Оборона администрации президента в Москве. Символично. А президент, как персонаж из "Кавказской пленницы", болтается в коляске мотоцикла "Урал" на шоу с не менее символичным названием "Тень Вавилона".

19:43    
По ком звонит колокол около администрации президента?

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