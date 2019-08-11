Архангелогородцы поддержали московскую акцию за честные выборы

В парке имени Ломоносова на территории Архангельска прошел массовый пикет граждан, решивших выразить свою солидарность с москвичами, которые продолжают протестовать против массового недопуска кандидатов в городскую думу. Событие отразил местный портал 29.ru.

Cообщается, что выразить свою политическую позицию в северном городе вышло около пятидесяти человек, простоявших с плакатами в течение часа. Примечательно также, что в парке 10 августа начались какие-то технические работы, о которых архангелогородцев не предупреждали. Удивлялись этому обстоятельству даже сами рабочие.

В тот же день, 10 августа, посредством "белого счетчика" удалось зафиксировать, что московскую демонстрацию на проспекте Сахарова посетило не менее 49 тысяч человек. Митинг был разрешен столичными властями. На нем выступили популярные журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь.