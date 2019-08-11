Шнуров рассмотрел идею платных "билетов" на митинги

Музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров, регулярно продолжающий в стихах комментировать актуальные политические события, поиронизировал на тему последнего протестного митинга в Москве, который собрал порядка 50 тысяч участников.
Ранее сославшись на свой отпуск и при этом теоретическую готовность примкнуть к рядам протестующих, он констатировал, что действительно внушительного количества граждан невозможно добиться на таких акциях без приглашения немецкой группы Rammstein.
Кроме того, в Instagram Шнурова прозвучала оригинальная мысль о том, чтобы коммерционализировать народный гнев.
Сделать платный вход на митинг,
Ведь менты пришли уже.
Так могли бы в прибыль выйти,
На протестном кураже.
Многими комментаторами отмечается, что посвященная выборам в Мосгордуму демонстрация стала самой массовой за последние 7 лет.