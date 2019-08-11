Митрохин рассказал о том, как надо протестовать

Политик Сергей Митрохин, которого сняли с выборов в Мосгордуму, изложил в блоге свое видение того, как и в какой форме гражданам следует выражать свой протест. Первым условием он назвал минимальную организованность уличных акций - чтобы граждане могли действовать как можно более "гибко". Во-вторых, уличные протесты должны, на его взгляд, выглядеть приятно и приемлемо для властей - не походить на бунт.

"Игнорировать любые провокации и «революционные» соблазны, которые только подыгрывают репрессивной агрессии властей", - постановил один из старейших "яблочников".

Наконец, Митрохину нужно, чтобы протестующие четче формулировали свои желания, поскольку без этого совсем трудно рассчитывать на их претворение в жизнь.