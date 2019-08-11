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15:02

Митрохин рассказал о том, как надо протестовать

фото ЗакС политика Митрохин рассказал о том, как надо протестовать

Политик Сергей Митрохин, которого сняли с выборов в Мосгордуму, изложил в блоге свое видение того, как и в какой форме гражданам следует выражать свой протест. Первым условием он назвал минимальную организованность уличных акций - чтобы граждане могли действовать как можно более "гибко". Во-вторых, уличные протесты должны, на его взгляд, выглядеть приятно и приемлемо для властей - не походить на бунт.

"Игнорировать любые провокации и «революционные» соблазны, которые только подыгрывают репрессивной агрессии властей", - постановил один из старейших "яблочников".

Наконец, Митрохину нужно, чтобы протестующие четче формулировали свои желания, поскольку без этого совсем трудно рассчитывать на их претворение в жизнь.

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19:07    
Вот например, четкое требование. Сейчас у нас Конституционный Суд рассматривает только те дела, где написанный закон очевидно противоречит Конституции. То как применяют эти законы суды он рассматривать считает себя не уполномоченным - согласно федеральному закону. Т.е. по бумагам все соответствует Конституции, а как на деле - он не уполномочен. Т.е. это фикция, фальш-фасад. Требование поменять федеральный закон чтобы он мог рассматривать и решения других судов. Это даст независимость судебной системы от тех же силовиков, и тогда заведомо ложные уголовные дела силовиков вряд ли будут открываться, судебный процесс станет состязательным и т.д. Чтобы поменять закон нужно поменять законодательную власть - а тут даже мосгордуму не дают поменять, отвечая ложью и насилием. Тоже самое в 2012 - были фальсификации в Госдуму - ее не поменяли, и что она напринимала тем составом? Нами правят не пойми кто.
Поэтому что-то про бунт - это из другой эпохи, кто-то себя с кем-то путает.
 Так что нужна реформа силовиков, судебной системы и законодательной власти. Открытый по желанию подсчет голосов или подписей, голосование через госулуги чтобы не было подтасовок, возвращение законодательной судебной и исполнительной власти в конституционное поле. А это и прекращение заведомо ложных уголовных дел, и перевыборы в Мосгордуму и т.д.

17:34    
Сразу вспонил старый советский анекдот: чем отличаются большевики от коммунистов? Коммунисты только рассказывают, как надо делать, а большевики - делают, как надо! По этим критериям, яблочник Митрохин - коммунист.

16:30    
четкие требования уже были, власть на это ответила арестами и заведомо ложными уголовными делами.

15:55    
Лучше бы показал, а не рассказывал

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