СМИ: После протестов у Гостиного двора возбудили два уголовных дела

Распыление перцового баллончика на протестной акции 10 августа в центре Петербурга стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье "хулиганство", сообщил ресурс "МБХ Медиа" со ссылкой на правозащитницу Екатерину Косаревскую.

Баллончик распылил провокатор по имени Владислав Томашевский, которого вскоре после задержания отпустили на свободу.

Сообщается, что еще одно дело заведено по уголовной статье "оскорбление представителя власти". Девушку, поинтересовавшуюся у людей в шлемах и форме наличием совести, тоже ненадолго задерживали. Оскорбление людям в шлемах и форме, по всей видимости, нанесла сама постановка вопроса.

На акции выражили солидарность с протестами в Москве, где до выборов в городской парламент не допустили десятки независимых кандидатов. У Гостиного двора достаточно грубо задержали свыше 80 человек. Среди них на некоторое время оказался корреспондент и автор ЗАКС.Ру.