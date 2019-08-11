Роскомнадзор просит YouTube запретить анонсы несанкционированных акций

Роскомнадзор направил обращение к администрации видеохостинга YouTube с настоятельной просьбой прекратить обнародование призывов к выходу на запрещённые российскими властями уличные акции.

"По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как «push-уведомления») с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чиновники также утверждают, что вредоносная деятельность видеохостинга подрывает демократичность выборной процедуры в России. Раньше они безуспешно боролись с сервисом Telegram.