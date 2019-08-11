Белковский: При Путине никогда не будет либерализации

Политолог Станислав Белковский, зачастую свободно рассуждающий о психотипе президента Владимира Путина и его наклонностях, рассказал радиослушателям о том, чего от находящегося на четвертом сроке правления национального лидера точно не следует ожидать. Стабильность как приписываемая президенту, часто высмеиваемая главная ценность действительно является таковой. Она состоит, по словам Белковского, в строгом контроле за бизнесом и за политикой. Когда кто-то начинает говорить про "новую оттепель", он Белковского не убеждает: при Путине, убежден, он, это невозможно.

"В путинской России никогда не будет движения в направлении либерализации, поскольку закручивание гаек и усиление правоохранительных структур он видит важнейшим залогом, опять же, стабильности своей власти. Стабильность — это бог Владимира Путина", - заметил эксперт в авторской программе.

Самым главным атрибутом и самой главной составной частью этой пресловутой стабильности является "ритуал". Именно поэтому еще не отменены выборы, "прямые линии" и послания к Федеральному собранию, хотя Путина, по словам Белковского, они невероятно сильно раздражают и утомляют. Если все это отменить, полагает он, то все перепугаются и начнется нестабильность.