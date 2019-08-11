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17:16

Белковский: При Путине никогда не будет либерализации

фото ЗакС политика Белковский: При Путине никогда не будет либерализации

Политолог Станислав Белковский, зачастую свободно рассуждающий о психотипе президента Владимира Путина и его наклонностях, рассказал радиослушателям о том, чего от находящегося на четвертом сроке правления национального лидера точно не следует ожидать. Стабильность как приписываемая президенту, часто высмеиваемая главная ценность действительно является таковой. Она состоит, по словам Белковского, в строгом контроле за бизнесом и за политикой. Когда кто-то начинает говорить про "новую оттепель", он Белковского не убеждает: при Путине, убежден, он, это невозможно.

"В путинской России никогда не будет движения в направлении либерализации, поскольку закручивание гаек и усиление правоохранительных структур он видит важнейшим залогом, опять же, стабильности своей власти. Стабильность — это бог Владимира Путина", - заметил эксперт в авторской программе.

Самым главным атрибутом и самой главной составной частью этой пресловутой стабильности является "ритуал". Именно поэтому еще не отменены выборы, "прямые линии" и послания к Федеральному собранию, хотя Путина, по словам Белковского, они невероятно сильно раздражают и утомляют. Если все это отменить, полагает он, то все перепугаются и начнется нестабильность.

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18:19    
Не думает он о стабильности. Его беспокоит только личное сохранение власти. Если бы он хотя бы немного об этом думал, то не поехал бы с "залдостановскими команчами" вавилонскими зрелищами Шевкунова услаждаться. Ну ладно, не любит он протестующий народ, но что, в стране больше нет проблем? В Сибири леса горят, в Архангельске радиоактивные ракеты взрываются, в Ачинске военные склады рвутся - а всё руководство страны в отпуске. Эти люди прячутся не от протестующих, а от реальности. Они живут в иллюзорном мире, созданном собственной пропагандой.

17:59    
17:52. Можешь забрать их, не возражаю! Надо из прозападников создавать трудовые армии! Труд облагораживает человека!А этих нелюдей и труд может не облагородить!

17:52    
17:43 Своеобразная у тебя стабильность - 85 рублей за коммент.

17:43    
России нужна стабильность и никакой либерализации!!!!!!!!Надо бы и гайки подкрутить в стране и обществе, а то прозападники совсем разболтались! В клетку всех их надо посадить и не кормить!

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