Общественники подали заявку на новое протестное шествие в центре Москвы

Столичные муниципальные депутаты Елена Филина и Андрей Морев, а также журналист Илья Азар подали в мэрию Москвы уведомление о намерении провести новую акцию протеста в центре города, передает "Коммерсант".

"Мы пытаемся согласовать шествие по бульварам Москвы 17 августа и заявили о предполагаемых 30 тысячах участников", - поделилась Филина.

Организаторы митинга 10 августа, выступавшие за честные выборы, манифестировали: если незарегистрированных кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуду, он будут считать выборы несостоявшимися и не признают их. В этом случае одними из требований демонстрантов будут "люстрация избиркомов на всех уровнях, изменение избирательного законодательства и назначение новых выборов - легитимных и честных".

"Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки. Этот вопрос не стоял бы, если бы власть вернулась к тем законам, что есть, и начала их исполнять. Но пока что каждый шаг власти приводит к росту недовольства", - рассказал Морев.

Мэрия пока не дала никакого ответа о готовности согласовать акцию, намеченную на 17 августа.

10 августа в столице прошел самый массовый, начиная с 2012 года, митинг оппозиции за честные выборы. По подсчетам "Белого счетчика", мероприятие посетили около 50 тысяч человек. После акции демонстрантов, решивших "прогуляться" до администрации президента, стали жестко задерживать силовики. Всего в автозаки попали 256 человек.