Горизбирком назначил новых членов ТИК №23

Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила четырех новых членов территориальной избирательной комиссии №23. Решение принято на заседании 12 августа, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Ими стали Лариса Кузнецова, Мария Букина, Никита Пепиляев и Аркадий Иванов.

Напомним, на прошлом заседании ГИК увеличил число членов ТИК №23, так как территориальный избирком должен заниматься не только организацией выборов в Петербурге, но и созданием экстерриториальных участков в Псковской области на выборах губернатора.

На текущей неделе ТИК №23 должен приступить к формированию участковых комиссий для избирательных участков Псковской области.

София Саттарова