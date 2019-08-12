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10:55

Теплосети Красногвардейского района испытают на прочность

фото ЗакС политика Теплосети Красногвардейского района испытают на прочность

Сегодня, 12 августа, в Красногвардейском районе Петербурга коммунальщики проведут гидравлические испытания теплосетей, уведомляет пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В частности, проверки пройдут на котельной, расположенной на ООО "Завод слоистных пластиков" на шоссе Революции, 84. Также испытания коснутся улиц Красина, Коммуны.

Начиная с 13 мая и по 1 сентября рабочие ГУП "ТЭК СПб" отремонтируют 278 энергоисточников и 220 теплоцентралей. Летом специалисты изучают сети на прочность и плотность с тем, чтобы своевременно выявить их слабые места перед началом нового отопительного сезона.

На предприятии попросили граждан соблюдать предельную бдительность при обнаружении дефектов на асфальте и скоплении там воды.

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