Теплосети Красногвардейского района испытают на прочность

Сегодня, 12 августа, в Красногвардейском районе Петербурга коммунальщики проведут гидравлические испытания теплосетей, уведомляет пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В частности, проверки пройдут на котельной, расположенной на ООО "Завод слоистных пластиков" на шоссе Революции, 84. Также испытания коснутся улиц Красина, Коммуны.

Начиная с 13 мая и по 1 сентября рабочие ГУП "ТЭК СПб" отремонтируют 278 энергоисточников и 220 теплоцентралей. Летом специалисты изучают сети на прочность и плотность с тем, чтобы своевременно выявить их слабые места перед началом нового отопительного сезона.

На предприятии попросили граждан соблюдать предельную бдительность при обнаружении дефектов на асфальте и скоплении там воды.