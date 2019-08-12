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11:17

Яшин воззвал к Памфиловой из стен спецприёмника: Отмените псевдовыборы

фото ЗакС политика Яшин воззвал к Памфиловой из стен спецприёмника: Отмените псевдовыборы

Пребывающий под арестом глава столичного муниципального округа "Красносельский", незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову решиться на "отчаянный" шаг и прислушаться к мнению людей, отменив грядущие выборы в городскую управу.

Политик, обращаясь к председателю ЦИК эпистолярно, напомнил ей о продолжающем расти градусе общественного недовольства и жестокости силовиков, грубо подавляющих любую форму протеста - особенно мирную.

"Скажите, Элла Александровна, как Вы себя чувствуете в этой клоаке? Наш разговор тет-а-тет в конце прошлого года произвел приятное впечатление. Помните, что Вы тогда говорили? Обещали лично бороться за каждого независимого кандидата. Гарантировали честные и конкурентные выборы. И что в итоге? Я вместе с другими кандидатами под арестом. Бандиты в черных масках избивают на улицах наших избирателей, а некоторых - сажают в тюрьмы", - констатирует Яшин.

В связи с изложенным выше политик предлагает Памфиловой не бояться угрозы и наказов, идущих "свыше", а поступить оппозиционно и согласно воле избирателей.

"Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - призывает Яшин, добавляя, что данная мера как минимум обеспечит Памфиловой уважение соотечественников.

10 августа в столице прошел самый массовый, начиная с 2012 года, митинг оппозиции за честные выборы. По подсчетам "Белого счетчика", мероприятие посетили около 50 тысяч человек. После акции демонстрантов, решивших "прогуляться" до администрации президента, стали жестко задерживать представители силовых структур. Всего в автозаки попали 256 человек.

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17:22    
Правильно все Яшин говорит.

14:36    
13-16. Совсем не выбирать. А Пиночет - любимец младо-реформаторов...

13:24    
Имею более радикальное предложение к Памфиловой. Выборы отменить вообще. Назначить депутатам всех незарегистрированных, а зарегистрипованных исключить из депутатов. Самое радикальное - не ограничивать численность депутатов и назначить депутатами всех покойников, которые был в подписных листах. Платить им зарплату, которую по их доверенности будет получать Президент ассоциации привокзальных деревянных сортиров, бескорыстный борец с воровством других (но не своих) людей Лёшенька. Тогда всё будет по закону, написанному в госдепе.

13:16    
12:53 Ну, ты-то мечтаешь, чтобы выборы проходили на одном стадионе, в стиле Лени Рифеншталь,  а на другом - расстреливали всех недовольных, в стиле Пиночета.

13:14    
12-05 Привет, Послебодунов ! Привет, шизофренический ясновидец ! Почему ты стал прятаться и  гордо не подписываешь свои высеры ? Стыдно ? Ты так пропил свои мозги, что не понимаешь, что одним неосторожным словом выдаёшь себя. Гордись своей поганой фамилией - БОРДУНОВ . Если сотрудники психбольницы это прочитают, они вздрогнут - почему это больной на строгом режиме имеет доступ к инету ? Лучше надо караулить пациентов, господа лекари ! Он хитёр, как и многие такие больные.

12:53    
Может их совсем отменить, если некоторые оппозиционеры считают, что 80% людей - умственно неполноценные? В 91 их ввели и россияне избрали гарантом хронического алкоголика...

12:05    
11:54 Значит, всё-таки, Саша - женщина?

11:54    
11:49. Может пари заключим? Готов публично отрезать себе яйца, если я окажусь прав по выборам 8 сентября???? Или только на никчемные бла-бла-бла способен?

11:49    
11:38 Москвичи придут 8 сентября на выборы в массовом порядке и проголосуют за достойных кандидатов, без едросов и собянинцев! А фашистские тролли утрутся и пойдут дальше долбиться "то ап стену, то ап клаву".

11:42    
А давайте все вместе, дети, крикнем: "Уходи лиса Алиса со сцены театра марионеток!"

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