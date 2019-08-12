Погибших в Поморье на военном полигоне сотрудников "Росатома" готовят к госнаградам

Пятерых сотрудников госкорпорации "Росатом", погибших при испытании ракеты на военном полигоне в Архангельской области, представят к государственным наградам, информирует РБК. Документы уже направлены на согласование в администрацию президента, поделился глава Российского Федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в "Росатом") Валентин Костюков.

Он также сообщил имена погибших работников, назвав их национальными героями и элитой в среде ядерщиков: Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Напомним, взрывы охватили полигон после испытания жидкостной реактивной двигательной установки "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

В районе Двинской губы близ поселка Ненокса - места, где и случилось ЧП - располагается Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.