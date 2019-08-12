Единоросс требует снять с выборов главу петербургского штаба Навального

Кандидат от “Единой России” в мундепы МО “Екатерингофский” и сотрудник Газпрома Максим Григорьев подал иск против ИКМО “Екатерингофский”, требуя снять с выборов начальника петербургского штаба Навального Александра Шуршева, об этом Шуршев рассказал ЗАКС.Ру.

По мнению Шуршева, претензии, скорее всего, связаны с требованием аннулировать регистрацию из-за того, что кандидат подал документы в избирком в неположенный срок.

Напомним, ИКМО “Екатерингофский” объявила о дате проведения выборов 10 июня, но скрыла эту информацию от независимых кандидатов: сайт муниципалитета не работал, а экземпляр газеты МО не передали в районную библиотеку.

Оппозиция пожаловалась в ГИК на ИКМО. Горизбирком потребовал, чтобы дату приема документов у кандидатов отсчитывали не с 10 июня, а с 24-го.

Позже Ленинский районный суд снял с выборов трех кандидатов в мундепы от оппозиции. Истцы требовали признать незаконной подачу документов в срок, установленный Горизбиркомом. В итоге суд отменил регистрацию трех независимых кандидатов.

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