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Выборы-2019

Муниципал

12:58

Единоросс требует снять с выборов главу петербургского штаба Навального

фото ЗакС политика Единоросс требует снять с выборов главу петербургского штаба Навального

Кандидат от “Единой России” в мундепы МО “Екатерингофский” и сотрудник Газпрома Максим Григорьев подал иск против ИКМО “Екатерингофский”, требуя снять с выборов начальника петербургского штаба Навального Александра Шуршева, об этом Шуршев рассказал ЗАКС.Ру.

По мнению Шуршева, претензии, скорее всего, связаны с требованием аннулировать регистрацию из-за того, что кандидат подал документы в избирком в неположенный срок.   

Напомним, ИКМО “Екатерингофский” объявила о дате проведения выборов 10 июня, но скрыла эту информацию от независимых кандидатов: сайт муниципалитета не работал, а экземпляр газеты МО не передали в районную библиотеку. 

Оппозиция пожаловалась в ГИК на ИКМО. Горизбирком потребовал, чтобы дату приема документов у кандидатов отсчитывали не с 10 июня, а с 24-го. 

Позже Ленинский районный суд снял с выборов трех кандидатов в мундепы от оппозиции. Истцы требовали признать незаконной подачу документов в срок, установленный Горизбиркомом. В итоге суд отменил регистрацию трех независимых кандидатов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:06    
13:36 Пожалуй, к вам физический метод более подойдёт, т.к. такие  не умнеют, а стремительно деградируют.
Пятая колонна давно окопалась в Кремле и удерживает власть силовыми методами. Они грабят страну и уничтожают производство, а жителей довели до нищеты.

13:36    
С врагами России хороши все методы, вплоть до физического...Когда-то Сталин допустил мягкотелость  и не уничтожил бандеровцев и лесных братьев под корень, до третьего колена, и теперь по границам России образовались фашистские государства. Нельзя допускать повторения прошлых ошибок внутри страны. Только жестокость ко всем пятиколонникам. Народ эту мразь пока терпит , и не надо доводить до самосуда. Мало не покажется всем им.

13:06    
Организованная кампания фальсификации выборов всё больше приобретает характер заговора.

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