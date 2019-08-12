Более 124 тысяч человек требуют запретить анонимность силовиков на митингах

Количество граждан, подписавшихся под размещенной на Change.org петицией о запрете силовикам сохранять статус анонимности во время протестных мероприятий, перевалило за 124 тысячи.

Авторы послания, размещенного менее месяца назад, констатируют, что на митингах в подавляющем большинстве работают "безымянные" правоохранители.

"Наверное, все видели фото и видео с протестных акций, где жестоко задерживают школьников и пенсионеров. Часто потерпевшие не могут впоследствии идентифицировать сотрудника полиции, который их незаконно избил. С росгвардейцами все еще сложнее. На их форме опознавательных знаков может не быть вообще. Указывая свое имя и не зная ничего о человеке, который их незаконно избил, потерпевшие рискуют сами стать жертвой преследования", - подчеркивают авторы петиции.

В качестве меры деанонимизации полицейских создатели обращения предлагают наносить их личные номера на обмундирование - шлем и форму. Аналогичная мера должна распространяться и на росгвардейцев.

В качестве примера приводится аналогичная практика нанесения личных номеров правоохранителей на атрибуты экипировки, применяемая во многих странах Европы.

Напомним, в Москве который день не утихают протесты, связанные с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Последний митинг, прошедший 10 августа, посетили около 50 тысяч человек. После мероприятия силовики вновь стали задерживать граждан, вышедших на мирную прогулку. Всего в автозаки попали более 250 человек.