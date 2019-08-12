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13:00

Более 124 тысяч человек требуют запретить анонимность силовиков на митингах

фото ЗакС политика Более 124 тысяч человек требуют запретить анонимность силовиков на митингах

Количество граждан, подписавшихся под размещенной на Change.org петицией о запрете силовикам сохранять статус анонимности во время протестных мероприятий, перевалило за 124 тысячи. 

Авторы послания, размещенного менее месяца назад, констатируют, что на митингах в подавляющем большинстве работают "безымянные" правоохранители.

"Наверное, все видели фото и видео с протестных акций, где жестоко задерживают школьников и пенсионеров. Часто потерпевшие не могут впоследствии идентифицировать сотрудника полиции, который их незаконно избил. С росгвардейцами все еще сложнее. На их форме опознавательных знаков может не быть вообще. Указывая свое имя и не зная ничего о человеке, который их незаконно избил, потерпевшие рискуют сами стать жертвой преследования", - подчеркивают авторы петиции.

В качестве меры деанонимизации полицейских создатели обращения предлагают наносить их личные номера на обмундирование - шлем и форму. Аналогичная мера должна распространяться и на росгвардейцев.

В качестве примера приводится аналогичная практика нанесения личных номеров правоохранителей на атрибуты экипировки, применяемая во многих странах Европы.

Напомним, в Москве который день не утихают протесты, связанные с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Последний митинг, прошедший 10 августа, посетили около 50 тысяч человек. После мероприятия силовики вновь стали задерживать граждан, вышедших на мирную прогулку. Всего в автозаки попали более 250 человек.

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17:13    
А помните запрещали анонимныве комментарии? А сами сделали анонимную Росгвардию!

14:59    
Подонки - это те, кто прикрывая морды бьют дубинками безоружных граждан, ломают им руки, пробивают головы, бьют женщин в живот.
Позор ОМОН!

14:17    
А пива с креветками эти подонки не требуют? ПНХ!

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