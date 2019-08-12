«Объединенные демократы» подозревают единороссов в «агитации» за Пивоварова и Грязневич

Координатор предвыборной платформы «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров и пресс-секретарь платформы Наталья Грязневич заявили в соцсетях, что увидели провокационные трафареты с лозунгами в свою поддержку на стенах домов в муниципальном округе № 78, в котором они баллотируются в местные депутаты.

По словам Грязневич, оба кандидата не имеют никакого отношения к этим граффити. «Они распространили «мою» агитацию не в том избирательном округе», - написала участница «Объединенных демократов» в Facebook. Пивоваров отметил, что написал заявление в полицию.

Представители «Объединенных демократов» полагают, что рисунки заказали их соперники из «Единой России».

- Я просматриваю здесь политический заказ на меня и Пивоварова, - сообщила ЗАКС.Ру Грязневич. - Они подают против нас в суд. И иски идут от кандидатов «Единой России». То есть это их официальная позиция. В суде участвует юрист [вице-спикера Заксобрания Сергея] Соловьёва. Теперь против нас же с Пивоваровым идут эти граффити. Я связываю это в одну историю.

Демократы заявили, что уже столкнулись с жалобами местных жителей, но смогли объяснить им свою непричастность к этому методу агитации.

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