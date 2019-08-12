Смольный отчитался об уборке города от мусора

Пресс-служба администрации Северной столицы поведала о количестве мусора и грязи, вывезенных из Петербурга за прошедшую неделю.

Так, в период с 5 по 11 августа коммунальщики очистили улицы города от 2 тысяч тонн смета. На свалки отправили 232 тонны мусора.

Более 25 тысяч кубометров воды израсходовали на очистку улиц от грязи. "Поливомоечные работы прекращаются в период сильных дождей, во все остальные дни проводятся рано утром, когда число автомобилей на дорогах минимально", - пояснили в Смольном.

Всего с начала лета сотрудники коммунальных служб израсходовали 705 тысяч кубометров воды.

На прошлой неделе улицы чистили почти 8 тысяч дворников. Помогали им 4,5 тысячи уборочных машин.