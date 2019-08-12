Ольгу Гусеву арестовали на 6 суток из-за призывов к одиночным пикетам у Гостиного двора

Дзержинский суд Петербурга арестовал замглавы регионального штаба Навального Ольгу Гусеву на шесть суток, сообщили в штабе.

В отношении Гусевой был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Ей вменяли призывы к несогласованной акции. Свидетели на заседании суда подчеркивали, что 10 августа, когда задержали Гусеву, проходили одиночные пикеты, которые согласования не требуют.

Гусева не признала вину и подчеркнула, что протокол задержания 10 августа был составлен на следующий день. По ее словам, у нее пытались отнять копию протокола, чтобы переписать с новыми данными. Гусева пояснила, что ей не объяснили причину задержания.

Гусеву задержали 10 августа на одиночных пикетах у Гостиного двора – в числе еще примерно 80 задержанных. О том, как прошла акция – в материале ЗАКС.Ру.