Челябинской журналистке выстрелили в голову у ее дома

В Челябинске сотруднице местного издания «Общественный защитник» Юлии Зябриной выстрелили в голову из пневматического оружия у подъезда ее дома, передает «Эхо Москвы в Челябинске».

По словам Забриной, все произошло поздно вечером и «очень неожиданно». «У меня есть опасения, что это связано с профессиональной деятельностью. Нам поступали угрозы от неизвестных по поводу разборок, обещали "разобраться другими способами" и так далее. У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что все связано именно с этим», - сказала журналистка.

По ее оценкам, злоумышленник выстрелил прицельно с расстояния полутора сотен метров из пневматического ружья. Зябрину доставили в травмпункт, сейчас ее выписали из больницы. Она подала заявление в полицию по поводу случившегося.