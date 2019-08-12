Экс-замминистра культуры Пирумова перевели из СИЗО под домашний арест

Столичный Горсуд перевел под домашний арест бывшего заместителя главы Министерства культуры Григория Пирумова, информирует "Интерфакс".

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей бывшего чиновника и его предполагаемых подельников.

Отмечается, что при вынесении решения были учтены сроки нахождения подозреваемых под арестом. Судья указала также на неэффективную организацию предварительного следствия. В частности, уголовное делопроизводство было возбуждено 16 мая 2018 года, а заключения лингвистической экспертизы, назначенной лишь 28 января 2019 года, до сих пор не получены. Основываясь на этом, Мосгорсуд и решил перевести фигурантов дела под домашний арест.

Пирумова отправили в СИЗО в 2017 году, обвинив его в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство и реставрацию зданий Эрмитажа. "Дело реставраторов" получило широкую огласку: Пирумов вину в инкриминируемом ему деянии признал.

Некоторое время спустя следствие дополнительно вменило ему организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Причастность к этому Пирумов отрицает.