Горизбирком выбрал компанию для проведения семинаров перед выборами

Санкт-Петербургская избирательная комиссия определила компанию, которая должна провести три семинара для повышения правовой культуры участков избирательного процесса. Итоги определения победителя аукциона подвели 9 августа, как следует из данных сайта госзакупок.

Семинары проведет Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» за 360 тысяч рублей. Кроме этой компании, в конкурсе участвовали ещё три организации. Согласно протоколу подведения итогов аукциона, к остальным трем компаниям у Горизбиркома претензий не было, но их предложенные цены были выше, чем у ресурсного центра.

Напомним, начальная стоимость закупки составляла 510 тысяч рублей. Как следует из конкурсной документации, подрядчик должен провести три семинара в конце августа 2019 года. Первый – по работе наблюдателей в Единый день голосования; второй – по обеспечению безопасности для голосования» третий – для секретарей по подведению итогов выборов.