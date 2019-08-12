Фигурант "дела 27 июля" признался, что бросил в силовиков две пластиковые бутылки; его арестовали

Фигурант дела о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля Валерий Костенок, являющийся волонтером в штабе партии "Яблоко", признался, что во время несогласованной акции действительно бросил в представителей правопорядка две пустые пластиковые бутылки, и раскаялся в содеянном, передает "Медиазона" из зала суда.

Молодой человек рассказал, что в день мероприятия приехал к зданию столичной мэрии просто потому, что ему были интересно посмотреть, как проходят митинги. При себе у него не было никаких плакатов, никаких лозунгов он не скандировал, матом не ругался.

Оказавшись на улице Рождественке, он столкнулся с сопротивлением силовиков, после чего взял из мусорки бутылку и бросил в их сторону, промахнувшись и ни по кому не попав. После этого он схватил вторую, которая цели достигла, задев каску одного из полицейских.

"Думаю, что от моих действий испытать боль сотрудники полиции не могли. Мои действия были вызваны эмоциональным и неоправданным поведением с моей стороны. В чем я раскаиваюсь и приношу извинения", - сообщил юноша во время допроса.

Обновлено в 17:42.

Костенюка до 11 октября отправили под арест.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

На данный момент в "деле 27 июля" 14 фигурантов: Валерий Костенок, Дмитрий Васильев, Сергей Фомин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин и Данил Беглец.