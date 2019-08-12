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12 августа, 17:30

Фигурант "дела 27 июля" признался, что бросил в силовиков две пластиковые бутылки; его арестовали

фото ЗакС политика Фигурант "дела 27 июля" признался, что бросил в силовиков две пластиковые бутылки; его арестовали

Фигурант дела о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля Валерий Костенок, являющийся волонтером в штабе партии "Яблоко", признался, что во время несогласованной акции действительно бросил в представителей правопорядка две пустые пластиковые бутылки, и раскаялся в содеянном, передает "Медиазона" из зала суда.

Молодой человек рассказал, что в день мероприятия приехал к зданию столичной мэрии просто потому, что ему были интересно посмотреть, как проходят митинги. При себе у него не было никаких плакатов, никаких лозунгов он не скандировал, матом не ругался.

Оказавшись на улице Рождественке, он столкнулся с сопротивлением силовиков, после чего взял из мусорки бутылку и бросил в их сторону, промахнувшись и ни по кому не попав. После этого он схватил вторую, которая цели достигла, задев каску одного из полицейских.

"Думаю, что от моих действий испытать боль сотрудники полиции не могли. Мои действия были вызваны эмоциональным и неоправданным поведением с моей стороны. В чем я раскаиваюсь и приношу извинения", - сообщил юноша во время допроса.

Обновлено в 17:42.

Костенюка до 11 октября отправили под арест.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

На данный момент в "деле 27 июля" 14 фигурантов: Валерий Костенок, Дмитрий Васильев, Сергей Фомин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин и Данил Беглец.

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12 августа, 22:11    
интересно, а что будет если кинуть в "силовика" использованной туалетной бумажкой (не рулоном)?.. поди припишут перелом ноги-руки или сотрясение мозга у "силовика"...

12 августа, 22:06    
18:58 - твой напомаженный распутин выстроил феодально-полицейский режим... ссыт народного гнева... просрал всю страну, раздарил ее богатства своим фаворитам, спалил леса (тущить пожары - нет денег, просрал их в сирии и лугандоне)... замечено, как где-то беда (взрывы и гибель людей) царек прячется от публики, а по пустякам вылезает кривляться на сцену, где любит призывать народ на "защиту отечества" (пусть ищет дураков в другом месте) или как клоун в цирке катит с придурковатым и косноязычным байкером залдостаном или пиарится в морях - как "географ"... зеленского надо в президенты россии, он умный и современный политик и в украине не дубасят народ... время придет и костоломы не помогут, внешняя сила сметет этого "клоуна-байкера" с политической арены - или китайцы или американцы - уж лучше любой другой демократический правитель, чем этот малограмотный неврастеник с блатными замашками, вылезший из "салона красоты" - надушенный, напомаженный, обмазанный кремами... саудовские шейхи выглядят скромнее чем этот царек-распутин выходец и из "бедной, малограмотной семьи" и дорвавшийся до халявных богатств...

12 августа, 20:07    
От оно что! бросил пластиковых бутылки 2! Ну это прям успех следствия. Слушайте, таких героев можно отправлять боинг расследовать. А омонвца - в Сирию. После пластиковой бутылки в шлем ему наверно ничего не грозит.

12 августа, 18:58    
Всех, кто поднял руку на правоохранителей, надолго на нары, а лучше к стенке! Только тогда можно навести порядок в России!

12 августа, 18:06    
Никаких раскаяний, подсказанных продажными адвокакатишками, не принимать ! По полной срок для вразумления остальных уродов, чтобы свои поганые морды не думали совать в неразрешённые места.

12 августа, 17:59    
Признание, конечно, облегчает душу, но упрощает работу следователю и увеличивает срок...

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