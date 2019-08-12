МВД приступило к служебной проверке информации об избиении силовиком девушки 10 августа

Главное управление столичного МВД проведет служебную проверку поступивших в ведомство сведений об инциденте, произошедшем 10 августа: во время задержания участников мирного шествия один из силовиков без объяснения причин ударил москвичку Дарью Сосновскую в живот.

Вместе с тем в МВД добавили, что появившаяся в СМИ информация о личности полицейского, применившего к девушке грубую силу, не соответствует действительности.

"Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет", - уточнили в министерстве, добавив, что после проверки "виновные лица будут привлечены к ответственности".

Сосновская между тем подала заявление в Следственный комитет.

Напомним, в Москве который день не утихают протесты, связанные с недопуском независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Последний митинг, прошедший 10 августа, посетили около 50 тысяч человек. После мероприятия силовики вновь стали задерживать граждан, вышедших на мирную прогулку. Всего в автозаки попали более 250 человек.