Бывшего фигуранта «Болотного дела» арестовали за нецензурное слово на митинге 10 августа

Вечером в понедельник, 12 августа, Мещанский районный суд Москвы назначил 13 суток ареста корреспонденту «ОВД-Инфо» и бывшему политзаключенному Алексею Полиховичу, сообщила «Медиазона». Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Полихович выступал на митинге за честные выборы и освобождение фигурантов «московского дела», который состоялся 10 августа на проспекте Сахарова. Во время своей речи он употребил нецензурное слово:

«Я хочу, чтобы мы сейчас прокричали всем кусюкам, мосгоризбиркомам, омонам, ментам, судьям и чинушам. Вы [обнаглели]! Они [обнаглели]!»

Пришедшие на акцию повторили лозунг.

Вечером того же дня Полиховича задержали по дороге домой. Более суток его продержали в отделении полиции, а затем в наручниках доставили в суд.

Напомним, ранее Полихович отбыл 3,5 года по «болотному делу». Он был задержан летом 2012 года за участие в протестах на Болотной площади 6 мая 2012 года. В феврале 2014 года его осудили на 3,5 года лишения свободы по статьям 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Активист своей вины не признал. Он вышел на свободу 30 октября 2015 года.

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