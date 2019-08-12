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12 августа, 18:23

Бывшего фигуранта «Болотного дела» арестовали за нецензурное слово на митинге 10 августа

фото ЗакС политика Бывшего фигуранта «Болотного дела» арестовали за нецензурное слово на митинге 10 августа

Вечером в понедельник, 12 августа, Мещанский районный суд Москвы назначил 13 суток ареста корреспонденту «ОВД-Инфо» и бывшему политзаключенному Алексею Полиховичу, сообщила «Медиазона». Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Полихович выступал на митинге за честные выборы и освобождение фигурантов «московского дела», который состоялся 10 августа на проспекте Сахарова. Во время своей речи он употребил нецензурное слово:

«Я хочу, чтобы мы сейчас прокричали всем кусюкам, мосгоризбиркомам, омонам, ментам, судьям и чинушам. Вы [обнаглели]! Они [обнаглели]!»  

Пришедшие на акцию повторили лозунг.

Вечером того же дня Полиховича задержали по дороге домой. Более суток его продержали в отделении полиции, а затем в наручниках доставили в суд.  

Напомним, ранее Полихович отбыл 3,5 года по «болотному делу». Он был задержан летом 2012 года за участие в протестах на Болотной площади 6 мая 2012 года. В феврале 2014 года его осудили на 3,5 года лишения свободы по статьям 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Активист своей вины не признал. Он вышел на свободу 30 октября 2015 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12 августа, 20:05    
Политзаключённые - неизбежная часть установления тоталитарного режима-изгоя. В наших условиях этот режим будет фашистского типа (олигархи другого варианта не допустят). К счастью, мир всё менее терпим к подобным режимам и им отведено не так много времени, как левым тоталитаристам.

12 августа, 20:04    
Ну и правильно, а что, ему за хамство и борзоту - талоны на усиленное питание?.. Мало дали, еще и на общественные работы отправиьь - отмывать клозеты от матерных надписей.. Может отобьет охоту борзеть?

12 августа, 19:59    
Судей в люстрацию, болотное дело пересмотреть. Скорее всего принести извинения и реабилитировать.

12 августа, 18:44    
Успех в недопущении, пресечении бунтов, мятежей -жёсткие превентивные мероприятия! Это аксиома! Думаю, что прозападным мразям надо прекратить подрывную работу по развалу России, так как Путин при необходимости будет готов провести и массовые репрессии врагов России, а то и русский "Тяньэньмин"...Условно говоря, "в его руке не дрогнет пистолет"! Потом опять будут верещать, что он тиран, палач, как на Сталина...Так не доводите ситуацию до "красной черты"!

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