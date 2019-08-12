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12 августа, 18:45

Экс-координатор штаба Навального в Магнитогорске после угроз уголовным делом уехал в США

фото ЗакС политика Экс-координатор штаба Навального в Магнитогорске после угроз уголовным делом уехал в США

Бывший координатор штаба политика Алексея Навального в Магнитогорске Тимофей Филатов вынужденно покинул Россию, переехав с семьёй в США, после того как ему стали угрожать возбуждением уголовного дела по ст. 280 УК (Призывы к осуществлению экстремистской деятельности), информирует Znak.com.

Решение активист принял сразу после того, как отбыл административный арест за участие в акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

"Когда я вышел из спецприемника, на почте у меня было это уведомление [явиться в полицию]. До этого в телефонном разговоре моя жена сказала, что приходили полицейские к нам домой и искали меня. Оставили повестку. Мы взяли ближайшие билеты из Екатеринбурга и покинули Россию", - поделился Филатов.

Дело по экстремистской статье было возбуждено в следственных органах Магнитогорска в октябре 2017 года. Тогда местный штаб Навального планировал провести митинг с требованием освободить политика, отбывавшего очередной административный арест. Тогда Филатова задержали за разноску агитационных газет.

"Следователь мне угрожал уголовным делом и составил на меня протокол. При этом он якобы от моего имени написал в нем мои признательные показания и требовал их подписать, на что я ответил отказом. По словам следователя, если бы я дал признательные показания, то мог бы отделаться условным сроком, а из-за того, что я „препираюсь“, меня ждет реальный срок", - рассказал Филатов.

После этого активиста и ещё одного задержанного отвезли на обыск в штаб, где изъяли все агитматериалы, а также мобильный телефон Филатова, пытавшегося снимать происходившее на камеру. Через некоторое время после вмешательства ФБК смартфон активисту все же вернули.

О деле по "экстремистской" статье Филатов вспомнил в мае 2019 года - сразу после выхода из спецприемника после 15 суток ареста за протесты против храма.

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12 августа, 22:29    
Чего же хозяина не прихватил ? На двух гнид в стране стало бы меньше, а у амеров больше.

12 августа, 19:59    
Туда ему и дорога! В страну беглых каторжников и рабовладельцев

12 августа, 19:52    
реальный срок ждет подлого следователя.

12 августа, 18:55    
Все бы прозападные экстремисты свалили из России, что было бы замечательно! Тем более их заменили бы миллионы этнических русских-патриотов России с Донбасса! Был бы прекрасный чендж!

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