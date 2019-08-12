Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию 3 августа

Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за акцию 3 августа, передает РИА «Новости».

В отношении Соболь был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. 3 августа ее задержали еще до акции, когда она собиралась ехать на мероприятие. В тот же день Щербинский суд оштрафовал ее еще на 300 тысяч рублей по той же статье – из-за акции 15 июля.

Соболь держит голодовку на протяжении месяца, после того как ей отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. 27 июля незадолго до начала крупной несогласованной акции ее задержали, как и других оппозиционеров – например, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова. У Соболь есть малолетний ребенок, поэтому арестовать ее не могут, согласно КоАП. Другие незарегистрированные кандидаты, которых считают организаторами митингов, отбывают аресты.