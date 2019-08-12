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12 августа, 20:55

Пермская полиция завела дело из-за благоустройства «Мемориалом» памятника жертвам репрессий

фото ЗакС политика Пермская полиция завела дело из-за благоустройства «Мемориалом» памятника жертвам репрессий

Управление МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело о незаконной вырубке деревьев из-за экспедиции «Мемориала» и благоустройства памятника репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор, передает «Новая газета».

По словам главы пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова, о деле по ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений) правозащитники узнали 10 августа от полицейских, регионального министерства лесного хозяйства и миграционной службы.

«Они заявили, что мы незаконно рубим лес. Хотя никакого леса мы не рубили, только убрали сухостой и скосили траву на галяшорском кладбище», - пояснил Латыпов.

По его словам, на кладбище было несколько пеньков, но они «явно были вырублены давно, и сотрудник министерства лесного хозяйства это подтвердил». Тем не менее, на следующий день было объявлено о возбуждении дела по факту вырубки леса. Фигурантов в деле пока нет.

По данным издания, у экспедиции «Мемориала» в поселки Галяшор и Велва-База трудности начались еще до ее начала. Глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал правозащитникам в содействии в ее проведении.

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