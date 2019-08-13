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10:01

Сенатор Мархаев осудил действия правоохранителей на акциях протеста в Москве

фото ЗакС политика Сенатор Мархаев осудил действия правоохранителей на акциях протеста в Москве

Сенатор от Иркутской области, основатель и первый командир ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев в своем Instagram заявил, что действия правоохранителей на крупных акциях протеста в Москве были неправомерными и профессионально безграмонтными.

По мнению Мархаева, большое количество вышедших на улицу граждан говорит о том, что «просто нет другой возможности быть услышанными властью». «И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное», – сказал Мархаев.

«Я, как бывший командир спецподразделения, считаю, что действия привлеченных сил по поддержанию общественного порядка, неправомерные, профессионально безграмотные. Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства!» – заявил сенатор.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Крупные акции прошли в центре столицы 27 июля и 3 августа, в каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства. После 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

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12:47    
12:44. Скорее он станет нищим бурятским шаманом...

12:44    
11:19 Вполне возможно, что он будет не сенатором, а следующим президентом.

11:19    
Мархаев скоро не будет сенатором! Он и раньше был известным провокатором, но в сенат его отправили власти сверх дотационной Бурятии...

11:14    
Единственный достойный уважение в этом сборище утративших связь с реальностью старцев.

10:35   Саша  
В "белопушистость" играть с прозападниками-русофобами категорически нельзя!!!!!!!!!! Печальный опыт такой игры в конце 80-х с антисоветчиками всех мастей и во всех слоях общества, включая верхний эшелон власти, привёл к позорному развалу великой державы СССР! К развалу, разгрому в интересах Запада! Ведь сегодня КПРФ, ЛДПР, "СР" критикуют власть, проводят митинги и тд, но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в интересах ВЕЛИЧИЯ России, РУССКОГО МИРА, социальной защищённости россиян, укрепления традиционных ценностей, включая семейные, усиления боевой мощи вооружённых сил, роста геополитического доминирования России в мире! А у прозападных мразей-навальнистов и др. сегодня, как и у антисоветчиков в 30-е, 80-е годы цель ОДНА - уничтожение(!!!!!) России, превращение её в вассала Запада(США) во всех сферах жизнедеятельности и насаждение среди русских главных евромерзостей, вроде свободы гомосексуализма, наркоты и тд. В этом суть, в этом разница, и непонятно почему бурят Мархаев это не понимает...

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