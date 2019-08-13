Сенатор Мархаев осудил действия правоохранителей на акциях протеста в Москве

Сенатор от Иркутской области, основатель и первый командир ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев в своем Instagram заявил, что действия правоохранителей на крупных акциях протеста в Москве были неправомерными и профессионально безграмонтными.

По мнению Мархаева, большое количество вышедших на улицу граждан говорит о том, что «просто нет другой возможности быть услышанными властью». «И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное», – сказал Мархаев.

«Я, как бывший командир спецподразделения, считаю, что действия привлеченных сил по поддержанию общественного порядка, неправомерные, профессионально безграмотные. Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства!» – заявил сенатор.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Крупные акции прошли в центре столицы 27 июля и 3 августа, в каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства. После 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.