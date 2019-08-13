Члена ТИК № 11 отстранили от должности

Городская избирательная комиссия во вторник, 13 августа, отстранила от должности члена ТИК № 11 с правом решающего голоса Владимира Судьина.

Судьин обратился в Горизбирком с заявлением, в котором попросил освободить его от должности. ГИК удовлетворил его просьбу.

Накануне ГИК снял с должности главу ТИК № 29 Динэ Серебренникову. Случилось это после того, как ее привлекли к административной ответственности из-за формирования окружных комиссий, которые работали с нарушениями.

Обновление 11:50: ГИК вернул Судьину полномочия, отменив свое решение.

Елена Владыкина