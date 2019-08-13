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Муниципал

10:09

Члена ТИК № 11 отстранили от должности

фото ЗакС политика Члена ТИК № 11 отстранили от должности

Городская избирательная комиссия во вторник, 13 августа, отстранила от должности члена ТИК № 11 с правом решающего голоса Владимира Судьина.

Судьин обратился в Горизбирком с заявлением, в котором попросил освободить его от должности. ГИК удовлетворил его просьбу.

Накануне ГИК снял с должности главу ТИК № 29 Динэ Серебренникову. Случилось это после того, как ее привлекли к административной ответственности из-за формирования окружных комиссий, которые работали с нарушениями.

Обновление 11:50: ГИК вернул Судьину полномочия, отменив свое решение.

Елена Владыкина

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11:17    
А девочка из Екатерингофского Ксюша Недобайло считает, что ГИК не может указывать никому и вообще ничего не решает, а на его решения и распоряжения можно смело класть то немногое, что есть у её начальничка.

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