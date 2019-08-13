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11:40

Лимонов не верит травмам митингующей, избитой омоновцем

фото ЗакС политика Лимонов не верит травмам митингующей, избитой омоновцем

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов написал скептический пост относительно избиения правоохранителем активистки Дарьи Сосновской после разрешённой столичной демонстрации 10 августа. В насмешливом тоне он показал то, как "либералы" преувеличивают свои страдания, а то и вовсе врут о них. На эту мысль его навела информация о том, что у Сосновской диагностировали травму головы, в то время как ударили ее в живот.

"В живот, а обнаружена у неё "закрытая черепно-мозговая травма". Удар в живот не может вызвать черепно-мозговую травму. Тогда в чём обвиняют полицейского? Тогда не в чем его обвинять", - говорится в его "Живом журнале".

От политика, по всей видимости, укрылась информация о нескольких ударах, вследствие чего он сделал поспешный и нескромный вывод.

"Иной раз мне кажется, что я один нормальный человек в России, все остальные - ненормальные", - заключил Лимонов.

Всего после акции против полицейского произвола, собравшей десятки тысяч москвичей, в автозаках оказалось более 250 человек.

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17:27    
Валерий 13-23 он же и Владимир 13-31, хорошо же муж тебя приложил, чтобы не шлялась с чужими мужиками и честь мужнину берегла! Ха-ха-ха, комментатор неумный!

14:11    
13:23, 13:31 Надо же, и Владимир, и Валерий. Ну, прям, парад на День милиции. "Сопротивление", "лезла на ОМОН" - какие у нас нежные омоновцы стали, что даже когда жертва дергается от их садизма, считается у них "сопротивлением".

14:02    
Девушка вообще из магазина вышла и на митинге не была.
Позор ОМОН! Разогнать эту шайку преступников. Пусть идут на производство и налоги платят.

13:31   Владимир   pastuchov.v@yandex.ru
Посмотрите внимательно видео задержания: эта девушка как лезла на ОМОН, так и продолжила лезть после так называемого "удара". А с травмой головы обратилась спустя два дня. Так может это её муж дома приложил, чтобы не шлялась куда не надо? Насчет ума: его нет у того, кто плюёт на логику и закон, а только пытается оскорбить другого.

13:23   Валерий   karvalru@gmail.com
Сопротивление при задержании. Закон на стороне омоновца.

12:43    
Ну, обратите же внимание на дедушку! У него пенсия маленькая, он же у вас добром просит надбавку! Если что, готов сам пойти женщин бить. На большее уже ни силёнок, ни ума не хватит.

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