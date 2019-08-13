Лев Пономарев съездил на Шиес

Старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев поделился своими впечатлениями от поездки к протестующим экоактивистам на станцию Шиес. По его признанию, жизнь в палаточном лагере настолько грамотно и качественно организована, что малейшие недочеты становятся заметны разве что на третий день. Глава движения "За права человека" считает, что к местным протестам вполне применим термин "революция".

"Два главных слова про Шиес - с одной стороны, достоинство, с другой - оккупация. Отношение власти к людям как к туземцам. Имперская оккупационная политика, которая дошла и до русских окраин. И это сочетание очень опасно", - рассказал он региональной редакции "Комсомольской правды".

По словам Пономарева, "центральный", столичный протест рано или поздно должен будет сомкнуться с протестом в Архангельской области. Правозащитник очень на это надеется.

На сегодняшний день работы по возведению скандального экотехнопарка приостановлены, но протестующие единодушны в своем предчувствии, что готовится возобновление строительства.