Суд отменил регистрацию Кена кандидатом в депутаты МО «Светлановское»

Руководитель петербургского отделения профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен может быть снять с муниципальных выборов в МО «Светлановское». Выборгский районный суд 13 августа отменил решение местной избирательной комиссии о его регистрации кандидатом в депутаты.

Истцом выступила кандидатка от «Единой России», директор школы № 124 Оксана Шувалова. Ее возмутило, что Кен в 2014, 2015 и 2019 годах выкладывал в «ВКонтакте» фотографии местной муниципальной газеты, на которую попала символика единороссов.

- Шувалова считает это незаконной агитацией, в ходе которой я якобы нарушил избирательное право, - сообщил Кен ЗАКС.Ру. – Мой довод заключался в том, что данный вопрос не имеет никакого отношения к избирательному праву, потому что публикации эти были до назначения выборов.

Он также заявил, что намерен обжаловать решение районного суда в городском.

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