Директора ФБК Жданова забыли увезти в спецприемник для отбытия второго ареста подряд

Директор Фонда борьбы с коррупцией и несостоявшийся московский депутат Иван Жданов, отбывший 15 суток административного ареста и успевший получить новые 10 суток заключения, рассказал в Facebook о курьезном эпизоде. Ожидая сразу после освобождения, что его тут же повезут в другую камеру, он не дождался "конвоя" и удивленно пошел по своим делам.

"Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник № 2 отбывать арест дальше. Но ехать самому в спецприемник, согласитесь, было глупо. Нигде еще не прописано, что люди должны сами себя арестовывать", - говорится в посте.

На судебные заседания, посвященные его недопуску до выборов в Мосгордуму, ему ходить надоело, и появляться на них лично Жданов больше не намерен. Под арестом остаются его "братья по несчастью" и политические союзники Илья Яшин и Дмитрий Гудков, тоже снятые с выборов.