Максим Шевченко публично извинился за резкость в адрес Кадырова

Журналист и общественный деятель Максим Шевченко записал видеообращение, в котором выразил готовность взять некоторые свои слова в адрес руководителя Чечни Рамзана Кадырова назад.

"Дискуссия о личности имама Шамиля, начатая Рамзаном Кадыровым, всколыхнула Кавказ. Страсти кипят. Тема очень острая и важная. Я допустил резкость в своём стриме на ютуб, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего». Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца", - написал он в Instagram.

Впрочем, отметил публицист, ко всему остальному, что прозвучало из его уст в течение часового стрима, он менять собственного отношения не намерен. Он выразил надежду, что Кадыров готов к "творческому переосмыслению" своей позиции и что развитие диалога, посвященного роли Шамиля в российской истории, может быть интересна всем соотечественникам.