Эсеры хотят запретить участие в думских выборах кандидатам-самовыдвиженцам

Фракция справедливороссов, представленная в Государственной думе, выступила с инициативой, которая создала бы препятствие для депутатов, желающих идти на выборы как самовыдвиженцы и не желающих ассоциироваться со своей партией. В качестве актуального примера, возмущающего лидера партии Сергея Миронова, он привел пример членов "Единой России", которые все чаще дистанцируются от своих непопулярных "корней".

"ЕР “прячет уши“, двигая самовыдвиженцев, рассчитывая и дальше получить большинство в избранном органе. Получается, от выборов партия уклоняется, но во власти хочет остаться. Это настоящий обман избирателей!", - цитирует политика его пресс-служба.

На выборы в Госдуму он и его однопартийцы хотят полностью запретить кандидатам идти в качестве самовыдвиженцев. В свою очередь, для региональных парламентов подойдет, с точки зрени эсеров, более гибкая норма: чтобы хотя бы не меньше половины мандатов разыгрывались по партийным спискам.