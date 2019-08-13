У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

В Кировском районе, на одноименной площади проходят одиночные пикеты кандидатов в муниципальные депутаты МО "Ульянка". Они, представляющие Партию роста, выражают протест против того, что чиновники из районной администрации, по мнению активистов, не одобряют проведения их встреч с избирателями.

"Администрация должна заниматься не муниципальной кампанией, а следить за благосостоянием района, потому что Кировский район находится в плачевном состоянии", - говорится в заявлении в Telegram-канале "ЯГражданин".

"Встречи с избирателями - не привилегия "Единой России", - гласит один из плакатов.

Утверждается, что активистам отказали во всех встречах, которые они хотели провести.

Между тем, администрация района настаивает на том, что демонстрантам никто официально не отказывал и что им были предложены альтернативные площадки для встреч с избирателями. В частности, как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, "организаторам публичного мероприятия были направлены обоснованные предложения об изменении места и времени проведения мероприятия. Одновременно было предложено провести мероприятие в заявленный день (20.08.2019) на площадке, расположенной в юго-восточной части Сада 9-го января в 50 м от проспекта Стачек (гайд-парк)". Также в администрации Кировского района заявили, что в ответ на уведомление о проведении встречи, запланированной на 20 августа, кандидату в депутаты МО "Ульянка" Павлу Кондрашову "не было отказано в проведении мероприятия, ему были даны разъяснения в соответствии с п.2 ч. 1 статьи 12 Федерального Закона Российской Федерации от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»".

Фотография: Telegram-канал "ЯГражданин"

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