Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:55

СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках в Москве

фото ЗакС политика СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках в Москве

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митингов в Москве.

В обращении говорится, что члены СПЧ не выявили свидетельств того, что несогласованное шествие 27 июля в центре Москвы сопровождалось массовым насилием со стороны участников по отношению к правоохранителем. Не нашли в СПЧ и следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, свидетельств применения оружия, взрывных устройств, отравляющих веществ.

СПЧ напомнило о событиях 9 июня 2002 года, когда после проигрыша сборной России команде Японии в рамках чемпионата мира по футболу в центре Москвы фанаты забрасывали бутылками витрины, перевернули и сожгли несколько автомобилей, «громили имущество» по ходу движения до Лубянской площади. Тогда 49 человек были госпитализированы, в том числе 16 сотрудников милиции, один человек скончался от ножевых ранений. В СПЧ подчеркнули, что не выявили «ничего, даже отдаленно напоминавшего» те события при том, что, по данным совета, были задержаны 1431 человек.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, арестованы 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлем росгвардейца и другое.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:14 Суд потребовал допустить Митрохина до московских выборов

18:49 В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа

17:50 Павловский: "Законное" ломание ног перед митингами - гестаповская манера

17:15 После отбытого ареста Янкаускаса задержали у стен спецприемника

15:18 Суд не получил материалы дела девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

13:24 "Попытки организации общественных беспорядков": в Кремле впервые прокомментировали митинги в Москве

13:12 Директора ФБК Жданова забыли увезти в спецприемник для отбытия второго ареста подряд

12:36 Активисту предъявили обвинения по "дадинской" статье после митинга 10 августа в Москве

10:01 Сенатор Мархаев осудил действия правоохранителей на акциях протеста в Москве

9:17 У девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа, диагностировали сотрясение мозга

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:44    
Всем уже ясно, что попытка "силовиков" взять верх во внутрикремлёвских игрищах и провести сценарий очередного ГКЧП с треском провалилась. А Путин, как Горбачёв в 1991 году, даже в Крым специально поехал. Точно так же, видимо, рассчитывал, что "они" между собой разберутся, а потом я выйду, "весь в белом". Никаких оснований нет даже для возбуждения тех уголовных дел, которые они завели на некоторых оппозиционеров, не говоря уже о репрессиях на основании "массовых беспорядков". Мужество и выдержка протестовавших москвичей сорвала планы любителей латиноамериканских хунт.

16:34    
Прозападных бунтовщиков надо репрессировать безжалостно и беспощадно во благо России и россиян!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:14 Суд потребовал допустить Митрохина до московских выборов

18:49 В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа   2

18:37 Муниципал: Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

18:33 Муниципал: Эсеры ожидают снятия главы ИКМО «Академическое»

18:33 «Сам придумал – сам сказал»: первый раунд губернаторских дебатов

18:25 Жалобу подозреваемой в оправдании терроризма журналистки Прокопьевой подали в ЕСПЧ

17:51 С сайта "Единой России" удалили страничку Беглова после его слов о беспартийности во время дебатов   1

17:50 Павловский: "Законное" ломание ног перед митингами - гестаповская манера   2

17:15 После отбытого ареста Янкаускаса задержали у стен спецприемника   1

16:55 Быков подвел итог двадцатилетию пребывания Путина у власти   2

16:18 Уральским казакам нужно 3,9 млн рублей на создание "зоополиции"

15:55 СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках в Москве   2

15:18 Суд не получил материалы дела девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

14:51 Муниципал: У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

14:20 Эсеры хотят запретить участие в думских выборах кандидатам-самовыдвиженцам   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru