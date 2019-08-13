СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках в Москве

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митингов в Москве.

В обращении говорится, что члены СПЧ не выявили свидетельств того, что несогласованное шествие 27 июля в центре Москвы сопровождалось массовым насилием со стороны участников по отношению к правоохранителем. Не нашли в СПЧ и следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, свидетельств применения оружия, взрывных устройств, отравляющих веществ.

СПЧ напомнило о событиях 9 июня 2002 года, когда после проигрыша сборной России команде Японии в рамках чемпионата мира по футболу в центре Москвы фанаты забрасывали бутылками витрины, перевернули и сожгли несколько автомобилей, «громили имущество» по ходу движения до Лубянской площади. Тогда 49 человек были госпитализированы, в том числе 16 сотрудников милиции, один человек скончался от ножевых ранений. В СПЧ подчеркнули, что не выявили «ничего, даже отдаленно напоминавшего» те события при том, что, по данным совета, были задержаны 1431 человек.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, арестованы 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлем росгвардейца и другое.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.