Уральским казакам нужно 3,9 млн рублей на создание "зоополиции"

В Фонд президентских грантов поступила заявка от уральских казаков, претендующих на грант в размере 3,9 млн для учреждения в Екатеринбурге службы "зоополиции". Казаки хотят ввести на улицах мегаполиса некую дежурную легковую машину, которая мы мониторила проблемы, связанные с жестоким обращением с животными. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на автора идеи Геннадия Ковалева.

В его планы входит создание экипажа, состоявшего бы из ветеринара, юриста, работника СМИ и двоих казаков-охранников.

Разъезжая по вызовам, члены патруля будут направлять обращения в полицию и добиваться возбуждения уголовных дел, а также максимально широко распространять тревожную информацию.