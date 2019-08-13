Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

16:18

Уральским казакам нужно 3,9 млн рублей на создание "зоополиции"

фото ЗакС политика Уральским казакам нужно 3,9 млн рублей на создание "зоополиции"

В Фонд президентских грантов поступила заявка от уральских казаков, претендующих на грант в размере 3,9 млн для учреждения в Екатеринбурге службы "зоополиции". Казаки хотят ввести на улицах мегаполиса некую дежурную легковую машину, которая мы мониторила проблемы, связанные с жестоким обращением с животными. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на автора идеи Геннадия Ковалева.

В его планы входит создание экипажа, состоявшего бы из ветеринара, юриста, работника СМИ и двоих казаков-охранников.

Разъезжая по вызовам, члены патруля будут направлять обращения в полицию и добиваться возбуждения уголовных дел, а также максимально широко распространять тревожную информацию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:37    
Казаки должны ездить на конях. Иначе это уже не казаки.
Помнится на дальневосточный гектар собирались  вместе с атаманом.
Окопались по большим городам, а раньше по степи гарцевали.
Так и ищут где к бюджету присосаться. Лишь бы не работать!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:14 Суд потребовал допустить Митрохина до московских выборов

18:49 В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа   2

18:37 Муниципал: Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

18:33 Муниципал: Эсеры ожидают снятия главы ИКМО «Академическое»

18:33 «Сам придумал – сам сказал»: первый раунд губернаторских дебатов

18:25 Жалобу подозреваемой в оправдании терроризма журналистки Прокопьевой подали в ЕСПЧ

17:51 С сайта "Единой России" удалили страничку Беглова после его слов о беспартийности во время дебатов   1

17:50 Павловский: "Законное" ломание ног перед митингами - гестаповская манера   2

17:15 После отбытого ареста Янкаускаса задержали у стен спецприемника   1

16:55 Быков подвел итог двадцатилетию пребывания Путина у власти   2

16:18 Уральским казакам нужно 3,9 млн рублей на создание "зоополиции"

15:55 СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках в Москве   2

15:18 Суд не получил материалы дела девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

14:51 Муниципал: У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

14:20 Эсеры хотят запретить участие в думских выборах кандидатам-самовыдвиженцам   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru