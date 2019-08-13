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16:55

Быков подвел итог двадцатилетию пребывания Путина у власти

фото ЗакС политика Быков подвел итог двадцатилетию пребывания Путина у власти

Комментируя двадцатилетнюю годовщину нахождения президента Владимира Путина в том или ином качестве на вершине российской власти, писатель и публицист Дмитрий Быков попробовал подвести промежуточный итог этого правления. По его мнению, страна откатилась за это время назад в развитии, причем, по ощущениям, нынешняя обстановка напоминает ему поздний царизм, а не советский проект. Возродившаяся условная триада "монархизм, клерикализм, национализм" не устраивает колумниста, как и многое другое.

"Безоговорочно плохо моральное растление, глубокая порча (дословный перевод слова corruption), запредельный уровень государственной лжи, цинизма и воровства. Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе", - написал Быков в "Собеседнике".

Несмотря на то, что минусов автор насчитал гораздо больше, как минимум один позитивный результат, по его мнению, бесспорно имеется: это выросшая при Путине молодежь, образованная, ценящая свободу и предпочитающая бороться за нее, а не просить "из вонючих начальственных ручек".

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19:31    
ИМПИЧМЕНТ Стерхорокеру!

17:14    
Жидомасоны-русофобы самозабвенно клеветали на Сталина, Брежнева, теперь вот лгут на Путина...У Путина масса(!!!!!!!!!!) достижений за 20 лет правления во всех сферах жизнедеятельности государства - рост экономики и золотовалютных резервов до 52О млрд.дол., значительный рост продолжительности жизни людей(на 7-8 лет) и рост пенсионного обеспечения, возрождение мощных вооружённых сил, возвращение ранее утраченных территорий России и тд. итп. Со сталинскими достижениями конечно не сравнить, но всё же они полностью опровергают гнусные измышления этого жидяры-русофоба!

17:08   Игорь  
При царе Борисе было славно,
Я уже об этом раз писал.
Было очень весело, забавно
И расправил плечи капитал.
Если не хватало всем свободы,
К делу подключался произвол;
Коль культуры мало для народа –
Презентаций пир вовсю расцвел.
Олигархия нам заменяла бизнес,
Вместо же работы - был пиар…
Лучших лет я и не помню в жизни.
Жаль, что рано спился Боливар!

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