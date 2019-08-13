После отбытого ареста Янкаускаса задержали у стен спецприемника

Не допущенный до выборов в Мосгордуму московский муниципальный депутат Константин Янкаускас, сидевший подряд два административных срока за различные правонарушения в спецприемнике, снова задержан у стен полицейского учреждения с вещами. Об этом говорится в его микроблоге.

Его везут в отдел полиции на окраину Москвы.

Ранее за причастность к организации несанкционированных митингов и призывы к выходу на них в столице он отсидел сначала 8, а потом, сразу по выходе - еще 10 суток.

Акции, о которых идет речь и участие в которых ему вменялось, преследовали единственную цель - привлечь внимание к проблеме массового снятия независимых кандидатов, у которых забраковали подписи, и потребовать их допуска. Почти каждая из них жестко разгонялась сотнями людей в шлемах.